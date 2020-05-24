تركيا تزيد ضريبة النقد الأجنبي إلى 1%

قالت الجريدة الرسمية التركية إنه تقررت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% من 0.2% في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة.

حمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

بدأ فرض الضريبة عند 0.1% في مايو من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2% مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

زيادة "ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات" هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 بالمئة منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.