إهمال وانتشار كورونا.. الأوضاع الصحية في تركيا تدهور مستمر

في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة التركية لمحاربة فيروس كورونا في تركيا، فرضت الحكومة حظر تجوال كامل لمدة 4 أيام في عيد الفطر، لتعلن بعدها المديرية العامة للطرق السريعة أن جميع الطرق والكباري التابعة لها ستكون مجانية العبور في أثناء تلك الفترة، وهو ما دفع مواقع التواصل الاجتماعي على الانتقاد الممتزج بالسخرية.

وسيجرى تطبيق حظر التجوال الكامل لمدة 4 أيام خلال أيام عيد الفطر، كجزء من خطة الحكومة التركية لمكافحة فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن الحظر المذكور سينفذ في 81 مقاطعة تركية، فقد أعلنت الحكومة أن المرور من الطرق والجسور التابعة للمديرية العامة للطرق السريعة سيكون مجانيًا.

وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن من يريد العبور مجانًا من الطرق والكباري، سيضطر لدفع 3150 ليرة تركية وهي غرامة كسر الحظر.

السوريون في تركيا ما بين إهمال الحكومة وانتشار كورونا

نشرت صحيفة ياني شاغ التركية مقطع فيديو لأحد الأحياء في العاصمة التركية أنقرة "أوندر"، والذي يطلق عليه "سوريا الصغرى"، حيث يعيش السوريون في تلك المنطقة بعيدا عن التدابير التي تتخذها الحكومة ما بين خطر تفشي الوباء وصعوبة الحياة، وتضاعف عدد السكان السوريين الذين يعيشون تلك المنطقة 3 أضعاف، خلال الفترة الأخيرة، إضافة لعدد من الحرفيين الأتراك، والحلاقين، والجزارين، والأسواق.

بعد تشخيص وفاته طبيعيا.. التقارير تؤكد إصابته بفيروس كورونا

فضيحة جددية ظهرت في تركيا، بعد تسجيل سبب الوفاة في تقرير وفاة المواطة التركية موهبات شيفتشي أوغلو البالغ من العمر 67 عامًا، التي توفيت في منطقة أرجيس بمحافظة فان التركية، أن السبب "وفاة طبيعية" جاء تقرير يوضح أن المتوفية كانت مصابا بفيروس كورونا.

جاء في التقرير أن شيفتشي أوغلو، ذهبت لمسشتفى أرجيش شهيد رضوان الحكومي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، السعال، وضيق التنفس في 12 أبريل الماضي، لتثبت نتائج الفحوصات بعد ذلك أنها كانت تعاني من فيروس كورونا وأن نتيجة الفحوصات كانت إيجابية للإصابة بالفيروس.