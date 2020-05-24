المسلمون في كوريا يحتفلون بعيد الفطر بأداء صلاة العيد في مسجد سول

احتفل العديد من المسلمين والمسلمات في كوريا الجنوبية بعيد الفطر، بأدائهم صلاة العيد في مسجد سول المركزي في حي إيتوان في سول صباح اليوم.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنّ المسلمين من مختلف الجنسيات من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إضافة إلى عدد قليل من المسلمين الكوريين، تجمعوا في المسجد الوحيد في العاصمة سول قبل موعد الصلاة، وخضعوا لإجراءات الحجر الصحي وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، واحتفظوا بمسافة بين المصلين في حدود متر واحد داخل صحن المسجد وفنائه.

وسبق وعلق الاتحاد الكوري للمسلمين أداء صلاة الجمعة وبقية الصلوات في المسجد منذ منتصف مارس الماضي، عندما أوصت حكومة سول المؤسسات الدينية بالامتناع عن أداء الطقوس الدينية جماعية نتيجة لانتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة في البلاد، إذ يتم بث خطبة صلاة الجمعة عبر يوتيوب، ومع قرار الحكومة بتخفيف مستوى الحجر الصحي 6 مايو، استؤنفت صلاة الجمعة وصلاة الترويح في المسجد مع الالتزام بتعليمات الحجر الصحي بصرامة.

وقدم الإمام الكوري الجنسية عبد الرحمن لي جو-هوا، في خطبة صلاة العيد تهانئه الخاصة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بقدوم عيد الفطر الذي جاء بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل الذي أمضاه المسلمون بالصبر على الجوع والعطش نهارا وصلاة التراويح ليلا وصلاة القيام في العشر الأواخر والانقطاع للعبادة.

كما تدافع المسلمون إلى دفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد والتي كانت لجنة مسلمي كوريا، حددتها بواقع 7 آلاف وون للفرد، وبعض المسلمين الأجانب في كوريا يفضلون دفعها في بلادهم باعتبار أنّ الناس هناك أكثر حاجة لها، وذلك بإرسال ما يعادل قيمتها في كوريا.

وعقب أداء الصلاة تبادل المصلون التهاني، ولوحظ تفادي الكثير من الناس للعناق والسلام بالأيدي أو التقبيل بسبب جائحة كورونا واكتفى الكثيرون بترديد عبارة "عيد مبارك" فحسب.

ووفقا لاتحاد المسلمين الكوريين، يبلغ عدد المساجد الإسلامية في كوريا 17 مسجدا موزعة في المدن، إلى جانب 80 مصلى. ويبلغ عدد المسلمين في البلاد نحو 110 آلاف شخص، بينهم نحو 40 ألفا من المسلمين الكوريين، حسب تقرير "كوريا عام 2018" الصادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية.