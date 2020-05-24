7 رسائل من التموين لـ"المواطن" : السلع متوافرة والمخابز تعمل في العيد

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توجيه رسالة طمأنة للمواطن خلال فترة الأعياد، بوجود السلع بوفرة في المحال، خاصة وأن المحال الغذائية والسوبر ماركت خارج المولات حاصلة على استثناء بقرار مجلس الوزراء بالعمل طوال أيام العطلة وحتى في ساعات تطبيق قرار حظر سير المواطنين.

وجاءت أبرز رسائل الطمأنة من الوزارة للمواطنين في النقاط التالية:

- الاحتياطي الاستراتيجي لأى سلعة لايقل عن خمسه أشهر، وساهم هذا الاحتياطي الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي وساعد على استقرار الأسعار.

- تم تأمين احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد وسيصرف هذا الأسبوع بواقع ثلاثه أيام إضافه إلى يومي الاحتياطي التي قررتهما الوزارة لكل مخبز.

- المخابز ستعمل كل يوم عدا المخابز التي طلبت إجازة رسمية من مديريات التموين، ومن طلب إجازة نسبتهم لا تتعدى 35% من إجمالي عدد المخابز على مستوى الجمهورية.

- كافة المجمعات الاستهلاكية ستعمل اعتباراً من غدًا الاثنين ثاني يوم العيد.

- المخابز ستعمل من الساعة الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً وبعض المخابز ستعمل حتى التاسعة مساءً.

- عملية صرف السلع التموينية مستمرة، كما هي فى المنافذ التموينية من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً.

- كافة منافذ السلع الغذائية والأسواق ومحال اللحوم والمخابز والمنافذ التموينية لا يسرى عليها مواعيد الحظر.