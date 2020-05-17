عاجل.. "التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز خلال أسبوع العيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل المخابز البلدية، المقرر العمل بها خلال الأسبوع المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء بأنَّه بدءا من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتمّ غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهة والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارًا من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وكشف مصدر بوزارة التموين، لـ"الوطن"، أنَّ المخابز البلدية ستعمل بدءًا من يوم الأحد 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو، دون غلق أو توقف، وسيكون مواعيد عملها من الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساء، على أن يتمّ إعلان مواعيد جديدة خلال الأسبوع المقبل ستطبق بشكل رسمي، بدءا من 30 مايو.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.