وزير القوى العاملة يستعيد ذكريات شبابه بصورة قديمة على الواتس آب

في لفتة منه لاستعادة ذكريات الطفولة والشباب، حرص محمد سعفان وزير القوى العاملة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، على أن تكون صورة بروفايل "الواتس آب" الخاص به هي صورته وهو في مرحلة الدراسة كنوع من الحنين للماضي ولأيام الشباب.

صورة البروفايل الخاصة بالوزير، أثارت انتباه الكثير من أصدقائه على هاتفه المحمول، لاسيما وان ملامحه في فترة الشباب تختلف تماما عن ملامحه الحالية، لدرجة أن كثيرا من الأصدقاء لم يستطيعوا التأكد من أنها صورته الشخصية، إلا من خلال هيئة وشكل الملابس التي يرتديها والتي تعبر عن موضة هذه الفترة من الزمن.

وبحسب تصريحات للوزيرمحمد سعفان، فإنه اعتاد خلال السنوات الماضية على أداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد آل سعفان بالحسينية بمحافظة الشرقية مسقط رأسه، حيث كان يحرص في كل زيارة لبلدته في الاعياد، على برنامج ثابت ومحدد يبدأ بزيارة قبر والده، ثم القيام بتبادل الزيارات العائلية مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء وتبادل المعايدات، مؤكدا أنه يعتبر الأعياد والمناسبات الطيبة فرصة جيدة للحصول على هدنة والتقاط الأنفاس من أعمال الوزارة طوال العام، كما أنها صلة للأرحام وتقارب مع أهله وأصدقاء الطفولة والدراسة وفترة الشباب ومع أحبابه من الجيران وأهل قريته.

وهذه بعض المعلومات الرئيسية من السيرة الذاتية لوزير القوى العاملة:

-محمد محمود أحمد سعفان .

-حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1982

- 1996 تولى رئاسة اللجنة النقابية للعاملين لشركة عجيبه عقب فوزه في الانتخابات التي أجريت بفرق صوت واحد عن منافسه.

- تولى منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وسكرتير العلاقات الدولية بقرارإداري عقب تولي المهندس شريف إسماعيل وزارة البترول.

- 2012 تولى منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

-2014 تولى منصب المشرف العام على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية بجانب مناصبه سالفة الذكر.

-2016 تولى منصب وزير القوى العاملة في عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.

-2018 تجديد الثقة فيه وزيرة للقوى العاملة في عهد حكومة المهندس مصطفى مدبولي.