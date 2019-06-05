أدى محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مسجد آل سعفان بالحسينية في الشرقية مسقط رأسه.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أنّ سعفان اعتاد قضاء الأعياد والمواسم في بلدته وبين أهله، وفي كل زيارة يخصص وقتا لزيارة قبر والده، ويقضي باقي أيام العيد مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء.

وأوضح البيان أنّ الوزير تبادل بعد صلاة العيد، الزيارات العائلية مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء وتبادل المعايدات، إذ يكون العيد فرصة للحصول على هدنة والتقاط الأنفاس من أعمال الوزارة طوال العام، مشيرًا إلى أنّ العادات والتقاليد المصرية في الأعياد لا تختلف بين وزير أو مسؤول أو مواطن، فالعيد عيد عند الجميع بالفرحة والتواصل مع الأقارب والأصدقاء.

وفي سياق آخر، أوضح البيان أنّ الوزير يستأنف جولاته الميدانية في المحافظات، وعقد العديد من ملتقيات التوظيف عقب انتهاء إجازة العيد، إذ تبدأ 3 ملتقيات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة أنّها تتابع مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لتنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك بمقدار يومين أول وثاني أيام العيد، "اليوم الأربعاء، وغد الخميس"، في الشركات والمصانع والمنشآت.

وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة في المحافظاتـ أكدت فيه أنّ أيام عيد الفطر المبارك، أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وأشار إلى أنّه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر.