"القوى العاملة" بالبرلمان: مصر لديها القدرة على مواجهة كورونا

أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير، يعكس حرصه على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية وفقا للمدى الزمني المخصص لها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على توجيه كل جهودها لمواجهة فيروس كورونا، وفي الوقت ذاته تسعى لدفع عجلة الاقتصاد واستكمال خطة بناء دولة مصر الحديثة.

وأشادت عطوة، في بيان لها، بالرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري خلال افتتاحه للمشروع، لاسيما تأكيده على ضرورة التصدي بحزم للبناء المخالف ووقف التراخيص لهم، بالإضافة إلى تشديد أقصى العقوبة على المنتهزين فرصة انشغال الدولة في مكافحة الفيروس والبناء دون ترخيص.

وأشارت "عطوة" إلى تأكيد الرئيس على أن الدولة المصرية لديها القدرات لمواجهة كورونا والأمراض الأخرى، وأن الأزمة تدار بشكل علمي واحترافي.

ووجهت الشكر المستمر للأطقم الطبية لتصديهم بحزم للأزمة دون خشية التعرض للإصابة.