"الهجرة": 3 أشياء ممتعة يمكن فعلها في جزيرة فرعون

تنعم مصر في كل بقاعها بأماكن ذات طبيعة خلابة وساحرة.. وواحدة من تلك الأماكن هي جزيرة "فرعون" في مدينة طابا، المطلة على خليج العقبة بشبه جزيرة سيناء، وهي من أهم معالم السياحة في طابا خاصة بفصل الشتاء وتُعرف تلك الجزيرة أيضًا باسم جزيرة "المرجان" وذلك للشعاب المرجانية التي تزخر بها، وإذا ذهبت هناك عليك نصحت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ألا يفوتك هذه الإرشادات في النقاط التالية:

* القيام كرحلة على يخت في محيط الجزيرة حيث الاسترخاء والهدوء مع الاستمتاع بسحر المياه الفيروزية الصافية.

* التعرف على تاريخ الجزيرة عن طريق أحد المُرشدين السياحيين مع التقاط أروع الصور للجزيرة.

* اغتنام فرصة ذهبية للقيام بجولة غطس أو غوص شمال الجزيرة حيث تتجمع أعداد ضخمة ومتنوعة من الشعاب والحواجز المرجانية، وأشهرها شعاب "بيكاسو" العملاقة على عُمق 24 م تحت الماء، إضافة إلى أسراب الأسماك المُلونة والمخلوقات البحرية النادرة أشهرها أسماك النمر.