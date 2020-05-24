أوقاف مطروح: التزام أئمة المساجد بالتعليمات.. وجولات لمتابعة الساحات

أعلن الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، التزام جميع مراكز ومدن مطروح في أول أيام العيد، بتطبيق تعليمات وزارة الأوقاف بمنع الصلاة في الساحات والمساجد.

وقام "عبدالبصير"، اليوم الأحد، بجولة مرورية تفقد خلالها إدارة أوقاف الضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين، وبصحبته الشيخ محمد مصطفى مدير المتابعة، والشيخ محمد الشرقاوي المفتش بالمتابعة، وتابع مفتشين من إدارة الدعوة في جولة تفتيشية إدارة الأوقاف في قطاع غرب مطروح النجيلة وبراني.

وقال "عبدالبصير"، إن الأئمة التزموا بالتوجيهات الوزارية بإذاعة التكبير من إذاعة القرآن الكريم كل في مسجده، مما أدخل الفرحة والسرور على المواطنين واستبشارهم بقرب الفرج وسط مرور مكثف من مديري الإدارات والمفتشين في الإدارات المختلفة ومنها إدارة السلوم وإدارة سيوة.