تكتم عن كورونا في صنعاء.. ميليشيا الحوثي: كشف معلومات الوباء خيانة

تزامنا مع إعلان الأمم المتحدة أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن، حيث انهار نظام الرعاية الصحية بالبلاد، كشف تقرير صادر عن مركز صنعاء الإعلامي، أن عدد الإصابات بالوباء في صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي بلغت حتى العشرين من مايو الجاري 2600 إصابة، وأكثر من 320 حالة وفاة رغم تكتم الميليشيات وإجبارها الأطباء في مراكز العزل الصحي على الصمت وعدم الإدلاء بأي معلومات.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "كورونا ينفجر والحوثيون يتكتمون" ونشر أمس السبت، إلى وجود 6 مراكز عزل، امتلأت بالمصابين، ووضع عشرات الأطباء في الحجر الصحي نتيجة إصابتهم، وتعمد دفن الوفيات دون إعلام أهالي المصابين، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما قال التقرير، إن المصدر الوحيد لمعرفة عدد الوفيات الحقيقية جراء الفيروس هم حفارو القبور، لأنها أكثر شريحة تعرف وتلحظ ازدياد عدد الموتى، وفي تصريح لثلاثة حفاري قبور في "ماجل الدمة، وحزيز وشعوب" أكدوا دفن 320 جثة مصابة بالوباء منذ 5 مايو الجاري.

وفي 17 مايو، استقبلت الثلاث مقابر أكثر من 33 جثة، في أحياء حزيز وشعوب وسط حضور أطقم حوثية.

هذا وقامت الميليشيا باحتجاز هواتف جميع أطباء مستشفى الثورة الحكومي بالعاصمة، بحجة منعهم من تصوير حالات كورونا في المستشفى، بالإضافة لترهيبهم بالامتناع عن الحديث عن الوباء، وتمنع الصحفيين وعددا من القنوات الإخبارية من زيارة مستشفى زايد ومستشفى الكويت بصنعاء.

كما يعتبــر الحوثيــون أن إفشــاء معلومــات عــن حــالات الإصابــة بفيــروس كورونــا في صنعــاء جريمــة "أمــن قومــي وخيانــة" قــد تصــل عقوبتها إلــى الإعــدام.

وبحسب التقرير، قــال أطبــاء في مستشــفى خــاص (يتحفــظ المركــز علــى ذكــر اســمه خشــية الانتقــام منــه) إن مصابـيـن موجوديــن في العنايــة المركــزة أصيبــوا بالفيــروس وقــال الحوثيــون إن نتائــج الفحــص كانــت ســلبية، مــا أدى إلــى مخالطــة أطبــاء لهم واصابتهم وأدى ذلــك إلــى وفــاة ممــرض وإصابة اثنيــن من الأطبــاء.

ورغــم تفشــي الوبــاء، إلا أن جماعــة الحوثــي واصلــت عقــد أنشــطتها الجماعيــة، وألزمــت عقــال الحــارات ومــن يســمون بمشــرفي المديريــات في صنعــاء وضواحيهــا بعقــد أمســيات رمضانيــة، وحشــد أكبــر عــدد ممكــن مــن المواطنـيـن لحضــور هــذه الأمســيات.

ويســتمر الحوثيون في الســماح للمســاجد بالصلاة رغم التحذيرات المســتمرة، من فتحهــا أمــام الناس، كما دعوا النــاس للذهــاب إلــى جبهــات القتال بدلا من الموت بوبــاء كورونــا في المنــازل.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا أمس السبت، تسجيل 6 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان اللجنة: "خلال الساعات الأخيرة تم تسجيل 7 حالات جديدة، توزعت كالتالي: 5 في حضرموت بينها حالة وفاة، و2 في شبوة بينها حالة وفاة، كما تم تسجيل 4 وفيات لحالات إصابة سجلت سابقا كما يلي: 2 في حضرموت، 2 في تعز وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة الإجمالية إلى 212 حالة، بينها 39 وفاة و6 حالات تعاف".