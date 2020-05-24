مسلمو الصين يحتفلون بعيد فطر "استثنائي" بسبب كورونا

حتفل آلاف المسلمين من مختلف الجنسيات صباح اليوم، بعيد الفطر المبارك، وسط اختفاء ملحوظ لمظاهر الاحتفال التقليدية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتركزت احتفالات هذا العام - التي تعتبر استثنائية - في إعداد المحلات بالمناطق التي يتواجد بها مسلمون الأطعمة التقليدية، إذ اعتاد المسلمون الصينيون شراء المأكولات كهدية للأقرباء والأصدقاء وتوزيعها للإفطار بها صباح يوم العيد.

وتقتصر احتفالات هذا العام على تبادل الزيارات بشكل محدود في نطاق الأعداد المسموح بها وفقا للوضع الوبائي في كل منطقة، إلى جانب الخروج إلى المتنزهات وأماكن الترفيه التي استأنفت نشاطها بموجب الاشتراطات الصحية المحددة والسعة القصوى لأعداد الزائرين المقررة لكل منها والتي تصل إلى نحو 30% فقط مع ضرورة الحجز المسبق عبر الإنترنت.

وتتمثل طقوس المسلمين في الصين خلال العيد في الذهاب لأداء صلاة العيد، وتناول الطعام، مع تبادل الزيارات والهدايا مع الأقارب والأصدقاء، فيما تتوقف الدراسة في المدارس والجامعات وتتعطل المؤسسات الحكومية الرسمية خلال أيام العيد في المناطق ذات الأغلبية المسلمة.

وتتشابه احتفالات عيد الفطر بالنسبة للمسلمين الصينيين مع المسلمين في شتى أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي يوجد فيها تجمعات كبيرة للمسلمين، مثل: منطقة "نينغشيا" ذاتية الحكم ذات الأغلبية السكانية من قومية "هوي" وهي أكبر القوميات المسلمة العشر في الصين، وكذلك منطقة "شينجيانغ" ذات الأغلبية من قومية الإيغور المسلمة، وكذلك شارع "نيوجيه" في بكين الذي يتوسطه مسجد "نيوجيه" أو مسجد البقرة نسبة إلى سورة البقرة والذي يعد أقدم مساجد العاصمة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ عدد مسلمي الصين يبلغ 21 مليون شخص.