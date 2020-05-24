فى أسيوط.. الشوارع خالية والحدائق مغلقة بأمر كورونا

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في اختفاء مظاهر الاحتفال في الشارع الأسيوطي بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث ظهرت الشوارع خالية والحدائق والمتنزهات مغلقة تنفيذا لقرار الحكومة للحد من انتشار الوباء.

وفى سياق متصل أغلقت حديقة الفردوس التى يلجأ إليها البسطاء أبوابها، لأول مرة بالعيد بعد أن كانت تكتظ بالزائرين في المناسبات خاصة الأعياد.

كما جرى إغلاق حديقة حيوان ناصر بأبو تيج و محيطها، والواقعة أمام مستشفى العزل.

ومن جانبه، ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.