انفجار خط مياه رئيسي في الدقهلية وتحويلات بطريق "المنصورة – دمياط"

انفجر خط مياه الشرب الرئيسي بطريق "المنصورة – مياط" الغربي بمحافظة الدقهلية، من أمام مدينة شربين اليوم، ما تسبب في تحويل الطريق، وإغلاق أحد جانبيه.

وبحسب بيان رئاسة مركز شربين، فقد وردت إشارة بوجود بانفجار هائل في خط مياه الشرب الرئيسي 600 بين "شربين - طلخا" تحت الكوبري العلوي بالطريق السريع.

وعلى الفور جرى استدعاء هيئة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس صلاح البدوي مدير عام منطقة شربين لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور عمرو عابدين مدير مرفق مياه الشرب وقسم الإنارة.

وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إصلاح الخط، لإعادة إطلاق المياه به من جديد، حيث جرى تحويل الطريق إلى الشوارع الفرعية لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.