"الداودي" يزور مستشفيات قنا ويقدم التهنئة للمرضى بعيد الفطر

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، التهنئة للمرضى بعيد الفطر المبارك، بمستشفيات الحميات بنجع حمادي والصدر والحميات بمدينة قنا، رافقه خلال الزيارة كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد، والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدء محافظ قنا والوفد المرافق له جولته بزيارة المرضى بمستشفيات الحميات بمدينة نجع حمادي، ثم مستشفيات الحميات والصدر بمدينة قنا وقدم لهم التهنئة والهدايا العينية وأدوات مكافحة العدوى، داعياً الله أن يكتب لهم الشفاء العاجل ووجه بتوفير سبل الراحة الكافية للمرضى، كما هنأ "الداودي" الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات وقدم الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود في رعاية المرضى .

وجدد محافظ قنا تهنئته لأهالي المحافظة، متمنيا من الله أن يعيد تلك الأيام علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. وذكر المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بمديرية الأمن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن خلال فترة العيد، ووجه المسؤولين بالمتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة العيد .