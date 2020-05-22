محافظ قنا يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر

أرسل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذكر المحافظ في برقيته: "يسعدنى ويشرفنى أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا أسمى آيات الإعتزاز والتقدير مع أطيب التمنيات والدعوات وخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفقكم الله فى تحقيق كل الآمال والتقدم والرفعة والرفاهية وأن يحفظكم الله قائدا لمصر نحو المجد والرفعة وأن يحفظ مصر بكم".

وأرسل محافظ قنا برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جاء فيها "يطيب لى أن أبعث لسعادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بأصدق التهانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعيد على سعادتكم هذه الأيام المباركة بموفور الصحة والعافية وأن يوفقكم الله فى تحقيق آمال مصر وأبنائها بفضل جهودكم المباركة وفى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وأرسل محافظ قنا برقيتىّ تهنئة الى كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية قال فيها "يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأصدق التهانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على فضيلتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

كما تقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة قنا وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.