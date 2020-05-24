صور.. الملايين يؤدون صلاة العيد في مساجد إيران

أقيمت صلاة عيد الفطر في مساجد إيران، اليوم، مع التزام التوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومن ضمنها التباعد الاجتماعي، كما أقيمت صلاة العيد في المصليات والمساجد والمزارات الدينية والحسينيات في مختلف انحاء البلاد.

وأقيمت مراسم صلاة عيد الفطر في المساجد هذا العام، بدلا عن المصليات أو المساجد الجامعة في مدن البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا والتزام التوصيات الصحية اللازمة في هذا الصدد، وبينها مسالة التباعد الاجتماعي، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وشارك الملايين في مختلف المدن الإيرانية، بمراسم صلاة عيد الفطر المبارك بما فيها العاصمة طهران والتي أقيمت في المساجد.

وقررت الجهات المعنية إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في كافة المساجد والأماكن المفتوحة في أرجاء البلاد مع التزام البروتوكولات الصحية الخاصة.

وقررت إيران في 3 مايو، رفع بعض الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومنها فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة والجماعة.