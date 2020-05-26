"صناع الخير".. مبادرة "حماية" لمواجهة كورونا

أطلقت مؤسسة صناع الخير، مبادرة حماية خلال أزمة كورونا ورمضان، برعاية مجلس الوزراء، شملت توزيع كرتونة مواد غذائية (15 كيلو)، وشنطة وقاية (تحوي مطهرات وكحول).

الإسهامات:

- توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية في المحافظات.

- 20 ألف شنطة مطهرات في المحافظات المختلفة وعمال النظافة.

- مساعدات شهرية عبر البريد لـ6 آلاف مواطن على مدار 3 أشهر، بواقع 1500 جنيه لكل مواطن، بإجمالي 9 ملايين جنيه.

- الوصول بكراتين المواد الغذائية، لحلايب وشلاتين والوادي الجديد وسيناء.

- توزيع 500 كرتونة لدور الأيتام والمسنين والمعاقين في عدد من المحافظات.

- برتوكول توعية مع كل شنطة مطهرات ووقاية

- توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 4 محافظات (الفيوم، قنا، الشرقية، أسيوط)

حجم التبرعات

- زادت عن الأعوام الماضية، وكانت المساهمات الأكبر من المؤسسات المجتمعية التابعة للشركات، إذ شعرت الشركات بمسؤوليتها المجتمعية، وتعاونت كثير من الشركات في تقديم التبرعات.

- لم تتأثر تبرعات المواطنين.