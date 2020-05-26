"صناع الخير".. مبادرة "حماية" لمواجهة كورونا
كتب:
سمر نبيه
12:58 م | الثلاثاء 26 مايو 2020
أطلقت مؤسسة صناع الخير، مبادرة حماية خلال أزمة كورونا ورمضان، برعاية مجلس الوزراء، شملت توزيع كرتونة مواد غذائية (15 كيلو)، وشنطة وقاية (تحوي مطهرات وكحول).
الإسهامات:
- توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية في المحافظات.
- 20 ألف شنطة مطهرات في المحافظات المختلفة وعمال النظافة.
- مساعدات شهرية عبر البريد لـ6 آلاف مواطن على مدار 3 أشهر، بواقع 1500 جنيه لكل مواطن، بإجمالي 9 ملايين جنيه.
- الوصول بكراتين المواد الغذائية، لحلايب وشلاتين والوادي الجديد وسيناء.
- توزيع 500 كرتونة لدور الأيتام والمسنين والمعاقين في عدد من المحافظات.
- برتوكول توعية مع كل شنطة مطهرات ووقاية
- توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 4 محافظات (الفيوم، قنا، الشرقية، أسيوط)
حجم التبرعات
- زادت عن الأعوام الماضية، وكانت المساهمات الأكبر من المؤسسات المجتمعية التابعة للشركات، إذ شعرت الشركات بمسؤوليتها المجتمعية، وتعاونت كثير من الشركات في تقديم التبرعات.
- لم تتأثر تبرعات المواطنين.