إسعاد يونس لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا: هتقومي منها يا روحي

حرصت الإعلامية إسعاد يونس على مساندة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.

ونشرت إسعاد يونس صورة للفنانة رجاء الجداوي قائلة: "حاتقومي إن شاء الله منها يا روجي، باسم الله الشافي المعافي حاتقومي منها".

كانت الفنانة نقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" فى تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".

نقلت الفنانة رجاء الجداوي إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.