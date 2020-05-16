إسعاد يونس تهنئ الزعيم بعيد ميلاده: ربنا يخليك يا شقيق العمر

حرصت الإعلامية إسعاد يونس على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد مولده، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

ونشرت إسعاد يونس صورة قديمة بالأبيض والأسود تجعها بالفنان عادل إمام، معلقة عليها: "كل سنة وحبيب الملايين طيب وبخير، ربنا يخيلك يا حبيب وشقيق العمر".

وينافس الزعيم في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.