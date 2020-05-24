اليوم.. الإعلان عن نتيجة مسحة فيروس كورونا لأميرة ابنة رجاء الجداوي

كشفت مصادر لـ"الوطن"، أن أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، سيتم الإعلان عن نتيجة المسحة الخاصة بها التي أجرتها لتحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد ساعات لكي يتبين كونها سلبية أم إيجابية.

نقل رجاء الجداوي لمستشفى العزل لتلقي العلاج والرعاية

كانت رجاء الجداوي قد تم نقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، وقالت لـ"الوطن" في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني فى حالي".

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090، وأوضحت أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.