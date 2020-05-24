"القاهرة" و"أهل مصر" يفتتحان مركز الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا

انطلقت مراسم الافتتاح الرسمى لمركز الحجر الصحى الذى جاء نتاجاً لسبل التعاون المشترك بين بنك القاهرة ومؤسسة أهل مصر للتنمية، حيث قاما بتجهيز المركز خلال فترة زمنية وجيزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، فى خطوة تستهدف مساندة أجهزة الدولة والقطاع الطبى فى مصر لأداء مهمتهم بكفاءة فى مواجهة انتشار الفيروس.

وتضمّنت مراسم الافتتاح جولة تفقدية لجميع التجهيزات التى تم تنفيذها بالمركز، بكامل طاقته الاستيعابية والبالغة نحو 200 سرير، كما تم استعراض آليات العمل بالمركز منذ دخول الحالات المصابة بكورونا، وبروتوكولات العلاج المعتمدة من وزارة الصحة.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن البنك تربطه شراكة استراتيجية بمؤسسة أهل مصر للتنمية، نتج عنها تحقيق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، أبرزها ما نشهده اليوم من افتتاح هذا المركز المتكامل الذى جرى العمل به على قدم وساق لاستقبال المصابين بفيروس كورونا فى أسرع وقت ممكن، تحت إشراف وإدارة وزارة الصحة المصرية.

وتابع «فايد» أنه فى إطار تلك الشراكة، قام البنك بضخ 60 مليون جنيه تم توجيهها لمستشفى أهل مصر كأول مستشفى متخصص فى علاج الحروق بالمجان، إيماناً من البنك بأهمية هذا الصرح الطبى، مشيداً بالجهود المتواصلة التى تبذلها مؤسسة أهل مصر للتنمية، بالتعاون مع بنك القاهرة لتقديم كل ما يلزم مجتمعنا المصرى فى جميع الظروف والتحديات.

من جانبها، أعربت د. هبة السويدى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل مصر للتنمية، عن تقديرها للشراكة مع بنك القاهرة، مؤكدة أن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا لم تكن لتنفّذ لولا تكاتف الجميع من أجل القيام بالدور المجتمعى لمساندة ودعم خطة الدولة فى مكافحة المرض، موضحة أنه من الضرورى التعاون بين الجميع، لتوفير كل ما يلزم الأطباء وأطقم التمريض والعاملين فى مهمتهم الصعبة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأشارت هايدى النحاس رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، إلى حرص البنك على توجيه جميع المخصّصات المالية لإمداد مركز الحجر الصحى بكامل احتياجاته، لتقديم أفضل سبل الرعاية حتى مثولهم للشفاء التام، مشيرة إلى أنه تحقيقاً لسياسات الاستدامة التى ينتهجها البنك فى جميع مبادراته، سوف يتم العمل على تحويل المركز عقب انتهاء الأزمة إلى مركز للعلاج الطبيعى والتأهيل لحالات الحوادث والحروق بالمجان.