"البترول": تشغيل 16 محطة غاز جديدة خلال شهور لتطوير الخدمات

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن شركة "غازتك"، التابعة لوزارة البترول، تجرى الآن الأعمال الإنشائية لعدد 16 محطة جديدة للغاز الطبيعي في القاهرة والغردقة والسويس والمنصورة والإسماعيلية ودمياط وطنطا وقنا، من المخطط تشغيلها خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن خطة التوسع الجاري تنفيذها تشمل إنشاء 11 محطة تموين بالغاز داخل محطات شركة وطنية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ولفت المصدر إلى أنه بجانب الـ16 محطة، سيتم إنشاء محطتين داخل محطات شركة "شيل أوت"، طبقاً للاتفاق الموقّع بين الشركتين لإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي بالمساحات الشاغرة داخل المحطات، ما يتيح تقديم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل للجمهور.

وكانت شركة "غازتك" أعلنت مؤخراً افتتاح وتشغيل محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى بنى سويف، وهى المحطة الثانية التابعة للشركة بالمحافظة، وتم تزويدها بـ6 نقاط شحن، فى إطار مخطط الشركة للإسهام فى تطوير المشروعات الخدمية للمواطنين، حيث قامت بإنشاء أول محطة للتموين بالغاز فى بنى سويف سنة 2000، وتبعها افتتاح وتشغيل محطتين فى محافظة الفيوم، ثم محطات أخرى فى المنيا وسوهاج وأسوان وقنا، وجارٍ أيضاً إنشاء محطة جديدة فى مدينة الأقصر، العام القادم.

وبتشغيل محطة بنى سويف، يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 94 محطة تنتشر فى 22 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات فى مصر.

ويأتى توجه الشركة فى إطار استراتيجية وزارة البترول فى تطوير خدمات التموين بالغاز الطبيعى وزيادة منافذ توزيع الوقود للجمهور، وتعزيز شبكة المحطات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر.