ألمانيا تتعقب من حضروا قداسا انتقلت خلاله عدوى كوفيد-19

تحاول السلطات الألمانية تعقب كل من حضر قداسا بكنيسة في فرانكفورت هذا الشهر وذلك بعد أن تأكدت إصابة أكثر من 107 أشخاص بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

واستأنفت الكنائس في ولاية هسه التي تقع بها فرانكفورت إقامة القداديس في أول مايو بعد تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة بسبب تفشي الفيروس بشرط التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي والصحة العامة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال كاي كلوسه وزير الصحة بولاية هسه "الوضع يوضح أهمية أن نظل جميعا منتبهين وأن نتجنب الاستهتار خاصة الآن مع تخفيف القيود، الفيروس ما زال موجودا وسينتشر".

وأضاف أن السلطات تأمل في أن تساعد معرفة من حضروا القداس يوم العاشر من مايو في منع انتقال العدوى لآخرين.

ولم يتضح حتى الآن إن كانت الإصابات المكتشفة، وعددها 107، جميعها لأشخاص حضروا القداس أم أنها تشمل أشخاصا انتقلت إليهم العدوى من أناس كانوا ضمن الحضور.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى 178281 فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 31 حالة إلى 8247 وفاة إجمالا.