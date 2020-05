فيديو.. ترامب يلعب الجولف رغم أزمة كورونا وموت 100 ألف أمريكي

أعلنت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحاول أن يثبت سيطرته على تفشي الفيروس التاجي في البلاد وأن الولايات المتحدة تعود تدريجيا إلى طبيعتها.

ووفقا للوكالة، نقل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض إلى نادي الجولف الوطني، حيث كان مرتديا قبعة بيضاء وقميص لكن دون كمامة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي لعب آخر مرة في الجولف يوم 8 مارس، وبعدها توجه إلى ناديه الواقع في فلوريدا، حيث التقى بالرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

وانتقد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، جو بايدن، سلوك ترامب قائلا: "مات 100 ألف شخص وفقد عشرات الملايين وظائفهم.. في هذه الأثناء، يقضي الرئيس يومه في لعب الجولف".

من ناحية أخرى، قالت منسقة مكافحة الفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، ديبورا بيركس، في مؤتمر صحفي، إنه يتعين على الأمريكيين في نهاية هذا الأسبوع "أن يخرجوا إلى الشارع، ويلعبوا الجولف، ويلعبوا التنس بالكرات المطهرة، ويذهبوا إلى الشاطئ، ولكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي".

