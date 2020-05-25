أغاني وكحك وشطرنج.. مبادرات في الإسماعيلية للترفيه عن "الجيش الأبيض"

لأول مرة يقضى عدد من الأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحى أيام العيد خارج منازلهم وبعيدا عن أسرهم نظرا لوجودهم بين النزلاء بمستشفى العزل بأبوخليفة، لمواجهة فيروس كرونا بعضهم وصلت فترة تواجده بالمستشفى 60 يوما من بينهم 30 يوما شهر رمضان بالكامل، مستمرين دون ضجر أوعدم رضا، مواصلين رسالتهم فى التخفيف عن مرضى هذا الوباء، لذلك كان لا بد للمجتمع أن يكون له دور مهم فى التخفيف عن الأطباء والتمريض والنزلاء بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقال صادق الحداد أحد شباب الإسماعيلية وصاحب شركة سياحة، إنه وزملاء قرروا أن يقضوا العيد مع الأطباء والتمريض بمستشفى العزل "لنقول لهم كل عام وأنتم بخير" من خلال بعض الهدايا البسيطة وقضاء وقت مرح بينهم ونفس الشيء مع النزلاء من أهالينا الذين شاءت الظروف أن يتم حجزهم بالمستشفى لإصابتهم بالفيروس"، مؤكدا أن هذا الأمر كان له أثر كبير على الأطباء والتمريض والنزلاء وخاصة أنها المرة الثانية حيث كانت المرة الأولى خلال شهر رمضان، وسوف نكرر هذه الرحلات خلال الفترة القادمة حتى يتم الله بالشفاء على الجميع وتنتهى الأزمة.

وتشير فاطمة محمد ممرضة والتى يطلقون عليها زملاؤها "كروان المستشفى"، إلى أن العيد فى مستشفى العزل لا يفرق كثيرا عن العيد فى الخارج بالنسبة لنا على الأقل لأن فى الأوقات العادية نكون فى نوبتجيات وغالبا ما تأتى أثناء العيد وبعد قضاء العمل نستكمل الفرحة بالعيد وهذا هو الفرق أن فى الأمور العادية نشعر بالعيد وفرحته مع الأهل والأقارب، ونعتبر النزلاء بالمستشفى هم أهلنا وأسرتنا تضم الأطباء والزملاء من الممرضين والعاملين، نقضى العيد بسماع الأغاني أو مشاهدة التليفزيون فى أوقات الفراغ والسهر وأحيانا نقدم أغاني خاصة بنا، ونجد تشجيعا كبيرا من المتواجدين معنا فى المستشفى.

أما على مستوى وزارة الصحة أوضح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الوزارة ترسل قوافل للترفيه لمستشفى العزل للاحتفال بأعياد الميلاد للأطباء أو الأعياد ومنها عيد الفطر ويتم توزيع بسكوت وكعك على المتواجدين داخل مستشفى الحجز وتقديم فقرات فنية وغنائية، أحيانا يشارك فيها ممرضات لديهن موهبة الغناء أو العزف على بعض الآلات الموسيقية البسيطة وأيضا بعض الألعاب الرياضية مثل تنس طاولة وشطرنج وسلة، ويشارك فيها الأطباء والتمريض، ومن يريد من المتواجدين بالمستشفى، وهناك لقاءات تتم على فترات متقاربة مع الأطباء لمعرفة الاحتياجات المطلوبة والوقوف على المشكلات التى يمكن أن تظهر في أي وقت وحلها فورا بدون تأخير وتوفير كل الاحتياجات والدعم للأطباء وللمرضى.