سفير إيران لدى فنزويلا يعقب على قرار ترامب بشأن ناقلات نفط إيران

عقب السفير الإيراني لدى فنزويلا، حجة الله سلطاني، اليوم، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم اعتراض السفن الإيرانية المحملة بالنفط إلى فنزويلا، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكتب سلطاني في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحمد الله أن ترامب ومستشاريه أدركوا في النهاية أنه في حال احترام القواعد الدولية واتخاذ قرارات منطقية وعقلانية، فلن يصابوا لا هم ولا جنودهم بارتجاجات دماغية خفيفة".

وأضاف سلطاني: "نأمل أن تستمر القرارات المنطقية كهذه واحترام حقوق الشعوب في العالم بما فيها إيران وفنزويلا".

وأعلنت السفارة الإيرانية في كاراكاس، أن أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.

وهددت الإدارة الأمريكية بمضايقة ناقلات الوقود الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا، فيما قررت إيران استدعاء السفير السويسري فى طهران، وبعثت رسالة تحذير إلى المسؤولين الأمريكيين، من أن "أي تهديد لناقلات النفط الإيرانية سيقابل برد فوري وحاسم من إيران، وأن الحكومة الأمريكية ستتحمل مسؤولية عواقب ذلك".