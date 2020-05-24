الجيش الوطني الليبي: قواتنا المسلحة حققت تحولات كبيرة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري،إن القوات المسلحة حققت تحولات كبيرة خلال الساعات 72 الماضية، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

المسماري: قوات الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية

وأوضح المسماري، أن العمليات العسكرية لم تتوقف، مضيفا:"الأنباء عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة وإنما إعادة تموضع ضمن خطط عسكرية".

وأشار اللواء المسماري، إلى أن القوات الجوية بدأت باستعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق ليبية، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي استطاعت إسقاط أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية