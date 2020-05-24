رئيس النمسا يعرب عن أسفه لخرق قرار الحظر: "كانت غلطة كبيرة من جانبي"

كشفت شرطة فيينا، أن رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، وزوجته دوريس شميداور، تواجدا على شرفة مطعم، كان من المفترض أن يتم إغلاقه ليلا في خرق لقيود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت صحيفة "كرونين تسايتونج"، عن مصدر في الشرطة: "شاهدت دورية الشرطة في الساعة 00:20 اثنين من الضيوف جالسين مع المشروبات في الشرفة الأرضية في مطعم Sole، على الرغم من أنه كان يجب إغلاق المنشأة قبل ساعة ونصف الساعة من ذلك، وفقا للقيود، وتبين أن الحديث يدور عن رئيس النمسا وزوجته".

وقال رئيس الجمهورية مبررا تصرفه: "لأول مرة منذ فرض نظام العزل، ذهبت لتناول الطعام مع صديقين وزوجتي، بدأنا نتحدث ونسينا الوقت، يؤسفني ذلك حقا، كان ذلك غلطة كبيرة من جانبي".

وأكد مدير المطعم آكي نوريديني الحادث: "الرئيس هو زبون معروف لدينا، ويزورنا باستمرار، طلب السمك على العشاء، فعلت كل شيء بشكل صحيح، أغلقنا بعد تقديم المشروبات الأخيرة في تمام الساعة 23:00 بالضبط كما هو محدد في القانون، بعد ذلك سهر الرئيس مع زوجته فقط في الشرفة المغطاة".

وأعلنت النمسا، اليوم، تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا المستجد لترتفع عدد الحالات إلى 16429، تعافى منهم 15063، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 640 حالة.

وأضافت الوزراة النمساوية، أنه تم إجراء 401857 اختبارا للكشف عن كورونا المستجد في مختلف المناطق النمساوية.وأشارت الصحة النمساوية، إلى أن هناك 137 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات في حين يوجد 29 في أقسام العناية المركزة.