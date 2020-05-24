النمسا متفائلة بالتغلب على خسائر كورونا الاقتصادية

أعرب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، عن تفاؤله بالتغلب على خسائر كورونا الاقتصادية رغم الأزمة الراهنة.

وأشار كورتس فى تصريحات صحفية اليوم الاحد، إلى أنّ النمسا قادرة على علاج الأزمات الحالية، ولديها حاليا أعلى معدل بطالة منذ إعلان الجمهورية الثانية، كما يعمل أكثر من مليون شخص بنظام الوقت الجزئي، إضافة الى زيادة حالات إفلاس الشركات الصغيرة.

وقال كورتس، إنّنا نعمل جاهدين لإعادة اقتصاد البلاد إلى طبيعته مرة أخرى، مشيرا إلى أنّ أزمة كورونا هزتنا نفسيا بشكل كبير لأننا في النمسا نأخذ السلام والأمن وجودة الحياة العالية كأمور مسلم بها، واستوعبنا حاليا الدرس جيدا.

وأكد المستشار النمساوي أنّه علينا أن نعيد البلاد إلى طبيعتها التي كانت تتمتع بها دائمًا من خلال القوة والتفاؤل والاجتهاد، لافتا إلى أنّ السياحة تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي وتعتمد مئات الآلاف من الوظائف على السياحة.

وشدد كورتس على أهمية تنشيط السياحة الداخلية للنمساويين بالتوازي مع تشجيع الألمان والضيوف الآخرين من البلدان الآمنة من الفيروس على العودة لقضاء الإجازات في النمسا.