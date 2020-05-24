جونسون يعلن قرب الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف الإغلاق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، أن الإرادة الجماعية ساعدت في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأضاف أنه تقرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "عازمون على إلحاق الهزيمة بفيروس كورونا. المرحلة الثانية من تخفيف القيود تتضمن فتح المدارس".

وأوضح جونسون، أن "المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات تتضمن فتح المدارس قلنا إننا سنبدأ بسنوت الدراسة الأولى، العام الأول والعام السادس واليوم أعلن أننا ننوي المضي قدما في ذلك وفقا لما هو مخطط في اليوم الأول من يونيو".

ودعم جونسون، مستشاره دومينيك كامينجز الذي يتعرض لضغوط تطالبه بالاستقالة بسبب سفره خلال إجراءات العزل العام عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على زوجته.

وقال جونسون: "أعتقد أنه تصرف على نحو مسؤول وقانوني من النواحي كلها".

وأعلنت السلطات البريطانية أن 257 ألف شخص أصيبوا بكورونا المستجد بزيادة 2959 شخصا عن أمس الأول الجمعة، مضيفة أن نحو 9300 شخص يتلقون العلاج حاليا في المستشفى بانخفاض بنسبة 11 % عن الأسبوع السابق.

وأعلن جونسون، عن تسجيل 118 وفاة جديدة بكورونا المستجد في بلاده، خلال آخر 24 ساعة مقابل 282 وفاة أمس السبت، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 36793 حالة.

وشدد جونسون، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، على أن المملكة المتحدة تحرز "تقدما جيدا" في المعركة ضد الوباء الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، محذرا من أن هذا التقدم مرحلي والهدف يكمن الآن في خفض معدل الإصابة حتى مستوى الصفر، مضيفا: "ندحر الفيروس!".

وأعرب جونسون عن خيبة أمله إزاء التنافس بين بعض الدول من أجل المعدات الطبية وغيرها، مؤكدا أن لندن تسعى إلى أن يكون هناك نهج دولي أكثر تنسيقا تجاه الجائحة.

وتطرق إلى تطوير لقاح ضد كورونا المستجد، مؤكدا أن المملكة المتحدة تنوي عقد مؤتمر بهذا الشأن في يونيو، وتابع: "هناك مؤشرات على أننا سنحصل على لقاح حتى نهاية العام الجاري".