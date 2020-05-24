رغم رفض المعلمين.. بريطانيا تعيد فتح المدارس

قال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم، إنّ الحكومة البريطانية تعتزم الالتزام بخطة إعادة فتح المدارس الابتدائية لبعض التلاميذ ابتداء من الأول من يونيو، وأضاف لشبكة سكاي نيوز "هذه نيّتنا بالتأكيد".

وتواجه الحكومة معارضة للخطة من قبل بعض المعلمين والنقابات العمالية، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وفي العاشر من مايو، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنّ الإغلاق بسبب فيروس كورونا سيبقى مفروضا حتى الأول من يونيو على أقل تقدير، بينما كشف عن خطط حكومته الحذرة لرفع القيود.

يشار إلى أنّ إجراءات العزل العام كانت أوقفت الأنشطة الاقتصادية بالكامل تقريبا في بريطانيا، وأبقت الملايين في منازلهم.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، عزمها بدء اختبارات الأجسام المضادة بشكل مجاني لفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من هذا الأسبوع، لأجل الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض مرض "كوفيد 19".

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنّ الحكومة وقعت عقودا لأجل توفير 10 ملايين من اختبارات الكشف عن الأجسام المضادة.

وتهدف الاستراتيجية لمعرفة الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، ويرجح أنّهم حصلوا على مناعة ضد الفيروس.

وستشمل الاختبارات من يعملون في قطاع القطاع الصحة، في مرحلة أولى، إلى جانب المرضى والعاملين في دور الرعاية، بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال الوزير إنّ هذه الفحوص تشكل خطوة ضمن برنامج البلاد لأجل الرفع من فحوص الكشف عن فيروس كورونا.