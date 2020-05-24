"صحة مطروح" تنعى طبيب شاب توفى غرقا

نعت، منذ قليل، مديرية الصحة بمطروح الطبيب الشاب المتوفي ،اليوم، فى حادث غرق بشاطىء مينا حشيش بمطروح.

وجاء نص النعى :"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح، بخالص التعازي والمواساة للدكتور موسى الفزاني استشاري الجراحة، ومدير مستشفى الحمام السابق في وفاة نجله الدكتور أحمد موسى الفزاني، مدرس جراحة الكبد والمرارة بجامعة الإسكندرية إثر حادث أليم".

كان الدكتور أحمد موسى أبوبكر لقى مصرعه إثر تعرضة لحادث غرق في شاطىء ميناء حشيش بمدينة مرسى مطروح، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب 30 سنة من الإسكندرية إلى مستشفى مطروح العام، ووصلت الحالة متوفية، وتم عمل إنعاش قلبى رئوى ولم يستجيب.