صلاة العيد جماعة.. مشارك يكشف الإجراءات الوقائية في الفتاح العليم

سعادة كبيرة انتابت الدكتور أيمن الدهشان، لتمكنه من تأدية صلاة العيد في جماعة داخل مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، تلك الصلاة التي اعتاد عليها منذ سنوات طويلة، خاصة في ظل ظروف الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

يروي "الدهشان" لـ"الوطن"،أنه تلقي دعوة بهدف الصلاة في مسجد الفتاح العليم، وكانت هناك إجراءات احترازية عديدة، تبدأ فور الدخول من بوابة المسجد، حيث لا يسمح بالدخول لغير الأسماء الموجودة في الكشوفات وأعدادهم قليلة جدا.

وأضاف "الدهشان"، لـ"الوطن"، أن المسجد يمنح جميع المصلين كمامة بالإضافة إلى تعقيم الأيدي فور دخول المسجد، "يتابع من عدد موظفي المسجد تنفيذ المصلين الإجراءات الاحترازية من الارتداء الصحيح للكمامة والتباعد بين خلال الصلاة".

وتابع أنه استمتع كثير بالصلاة داخل المسجد، الذي فور أن تدخله تشعر بكثير من الورحانيات، كما أن استمع لخطبة قصيرة عقب انتهاء صلاة العيد تناولت أهمية التباعد الاجتماعي في تلك الفترة حفاظا على حياة الجميع، بالإضافة إلى أنه يمكن المعايدات والتواصل مع الأهل والاصدقاء عن بعد لتهنئتهم بالعيد وذلك كله في مصلحة المجتمع ككل.