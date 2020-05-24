يسرا تطلب من جمهورها الدعاء لرجاء الجداوي

طالبت الفنانة يسرا جمهورها، عبر حسابها على "تويتر"، بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة "‏بسم الله الشافي المعافي.. إن شاء الله تقومي بألف سلامة بدعيلك وبطلب من كل الناس يدعوا لحبيبتي وعشرة عمري ربنا يخليكي لينا بنحبك أوي".

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.