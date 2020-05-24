ارتفاع المصابين بكورونا في كوبا إلى 1941 شخصا

أعلنت كوبا تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 1941 شخصا.

وأوردت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية، أن من بين إجمالي المصابين هناك 170 مريضًا حالتهم خطرة بمضاعفات وتم الإبلاغ عن حالتهم الحرجة أو المرض الخطير، حسبما قالت وزارة الصحة العامة اليوم.

وأشار مدير علم الأوبئة في وزارة الصحة الكوبية، الدكتور فرانسيسكو دوران، خلال إيجازه الصحفي اليومي إلى أنه من بين 82 مريضا مات 30 منهم لديهم تاريخ من مرض السكري.

وأكد "دوران"، أن مرضى داء السكري وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي يؤثرون على تعافي المرضى المصابين بالفيروس الذين يجب أن يعتنوا بأنفسهم.