كوبا تسجل حالتي وفاة بكورونا خلال 9 أيام

في علامة على أن أسوأ تفش لمرض قد أصبح تحت السيطرة، أعلنت السلطات الصحية في كوبا عن حالتي وفاة فقط بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام التسعة الماضية، بين أكثر من 200 حالة نشطة في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت هافانا إن استخدام عقارين من إنتاج صناعتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، أديا إلى خفض كبير في عدد الوفيات نتيجة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن قلصا الالتهاب الشديد في مرضى الحالات الخطيرة.

وتأمل الحكومة بزيادة صادراتها في مجال الصيدلة الحيوية، وقد روجت لعقاقير مختلفة تنتجها للمساعدة في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلاج مرض "كوفيد 19" الذي يسببه.

وعزت الحكومة إلى حد كبير التراجع الذي حدث في الآونة الأخيرة في الوفيات لمرضى الحالات الخطيرة من "كوفيد 19" إلى استخدام عقارين ابتداء من أبريل الماضي، يبدو أنهما يساعدان في تهدئة رد الفعل الخطير لجهاز المناعة، الذي يهاجم الأنسجة السليمة وكذلك الفيروس الغازي.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن كوبا حققت نتائج طيبة في احتواء تفشي كورونا المستجد.

وسجلت كوبا أقل من 20 حالة إصابة يوميا خلال الأسبوع الأخير، بتراجع عن ذروة تراوحت بين 50 و60 حالة يوميا في منتصف أبريل.

وبشكل إجمالي، سجلت كوبا 1916 حالة إصابة بين سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، إلى جانب 81 حالة وفاة.

ويترجم هذا إلى معدل إصابة يبلغ 0.71 لكل 100 ألف شخص، مقابل نحو 29 لكل 100 ألف شخص في الولايات المتحدة، وذلك طبقا لحصيلة جامعة "جون هوبكنز".

تسجيل 17 حالة وفاة جديدة و 718 إصابة إضافية بكورونا في الأرجنتين

وفي الأرجنتين، قالت وزارة الصحة، أمس الجمعة، بتسجيل 17 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ما رفع إجمالي الوفيات بالبلد إلى 433، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضافت الصحة الأرجنتينية، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 10649 بعد إحصاء 718 حالة إصابة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حين بلغ مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء 3062.

وفي مسعى لكبح انتشار كورونا المستجد، فرضت الأرجنتين الحجر الصحي منذ 20 مارس الماضي، وهو الإجراء الذي سيستمر على الأقل حتى 24 مايو الجاري.

4276 إصابة جديدة في تشيلي

وأعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، أمس الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا المستجد إلى 61 ألفا و857 بعد تسجيل 4276 إصابة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم إحصاء 41 وفاة إضافية ناجمة عن الوباء مما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 630 حالة.

وأضافت الصحة التشيلية، أن عدد المتعافين من كورونا المستجد بلغ 25342 شخصا بعد تسجيل 1350 حالة تعاف جديدة.

وقررت الحكومة التشيلية، الأسبوع الماضي، وضع "سنتياجو الكبرى" في الحجر الصحي في محاولة لوقف انتشار الوباء بهذه الجهة.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضا حدودها وفرضت حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.

وفي المكسيك، قالت الحكومة، أمس الجمعة إنها سيطرت عل تفشي كورونا المستجد حتى بعد أن أصبحت البلاد إحدى البؤر العالمية للجائحة.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية، توقعت وصول التفشي لذروته قبل أسبوعين ولكن المكسيك سجلت أكبر عدد إجمالي من حالات الوفاة والإصابة خلال اليومين الماضيين لتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل في عدد الوفيات يومي الأربعاء والخميس.

وبدأت المكسيك في إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد تحت ضغوط من الساسة والمسؤولين وجماعات ضغط تجارية في واشنطن.

ولكن بعض الساسة وخبراء الصحة العامة يخشون من أن يكون ذلك سابقا لأوانه، وسجلت المكسيك خلال الأيام السبعة الماضية، 27% من إجمالي حالات الوفاة المؤكدة بكورونا والتي تبلغ 6510 حالات و24 في المئة من حالات الإصابة والتي تبلغ 59567.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الجمعة إن البلاد تتكيف مع الوضع، مضيفا -خلال مؤتمر صحفي- إن "الشيء الأساسي هو أنه على الرغم من المعاناة وفقد الأرواح بين البشر فقد تفادينا طوفانا ولا يمكننا استبعاد ذلك".

وتفادت المكسيك حتى الآن نوع التفشي الواسع المدمر الذي شهده شمال إيطاليا أو نيويورك. ولكن عدد حالات الوفاة والإصابة الجديدة في ثاني أكبر بلد بأمريكا اللاتينية ما زال مرتفعا.

وأعلنت وزارة الصحة بالبيرو، أمس الجمعة، عن تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية مما رفع حصيلة الوفيات إلى 3244 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالوباء بلغ 111698 شخصا، وذلك بعد رصد 2929 حالة إصابة جديدة.

وأشارت صحة بيرو، إلى أن عدد المصابين بكورونا المستجد الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 44848 شخصا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ 71719 حالة تليها كاياو (7846) ولامباييكي (5690) وبيورا (3621) ولوريتو (3201) ولاليبرتاد (2682) وأوكايالي (2652) وأنكاش (2557) وأريكيبا (2297) وإيكا (1941) وخونين (1336).