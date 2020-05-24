في أول أيام العيد.. تحرير 21 مخالفة تموينية خلال حملة بالأقصر

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم تحرير 21 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك، في إطار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح صلاح، أنه تم صرف 3 حصص دقيق مقدما للمخابز، وذلك لضمان انتظام عمل المخابز البلدية في العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه أثناء متابعة المخابز البلدية بالمحافظة تلاحظ توفر الخبز البلدي للمواطنين دون زحام على المخابز وتم متابعة مواصفات الخبز القانونية وتم تحرير 15 مخالفة لمخابز مخالفة للتعليمات الوزارية، كما تم تحرير 6 مخالفات خلال حملات تفتيشية على الأسواق.