ناجٍ جديد في معركة البرث يروي اللحظات الأخيرة من حياة منسي والشهداء

عقب عرض مسلسل "الاختيار"، توافد عدد من أهالي قرية صدفا بمحافظة الدقهلية المصرية، على منزل خالد مصطفى العزب، أحد أبطال ملحمة البرث، لتوجيه التحية له على مشاركته في تلك المعركة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال العزب، إن "أبطال مسلسل الاختيار، مثلوا الأدوار ببراعة، وخاصة أمير كرارة الذي جسد شخصية الشهيد أحمد منسي، حيث كان أبا وأخا لكل منا، وكان ملاكا في صورة إنسان، علمنا الكثير، علمنا أن نموت رجالا من أجل الوطن، منسي لا ينسى".

وأضاف قائلا: "كنت أحد المتواجدين بالكمين وأصبت بقدمي أثناء المواجهة، كان الأبطال صامدين ضد هجمات التكفيريين، كانوا جميعا رجالا، وكان علي زميلي من أبناء الدقهلية الذين واجهوا هؤلاء وهو ينزف وبجسده العشرات من الطلقات".

وأكد استعداده للعودة من جديد للجيش المصري، رغم إنهاء خدمته هناك، وقال مخاطبا أحمد منسي: "لقد نلت شرف معرفتك فقد كنت نعم القائد الذي علمني وزملائي الكثير، ستظل في قلوبنا أنت وكل الشهداء".

يذكر أن موقعة البرث جرت يوم 7 يوليو 2017، حيث قام مسلحون بمهاجمة بعض نقاط التمركز العسكري المصري جنوب مدينة رفح، وأسفر الهجوم عن استشهاد وإصابة 26 من أفراد القوات المسلحة المصرية، ومقتل أكثر من 40 من العناصر المهاجمة.