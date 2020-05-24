موعد عرض الحلقة المجمعة من مسلسل الاختيار أول أيام عيد الفطر

حظي مسلسل الاختيار بنسب مشاهدة مرتفعة، خصوصًا أنه تناول حياة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، وهي الحلقات الثلاثة الأخيرة التي تناولت قصة استشهاده، وانتقام القوات المسلحة من الإرهابي هشام عشماوي.

وبناءً على طلب الجمهور، أعلنت شبكة قنوات "ON" إعادة مجمع الحلقات 28 و29 و30 من مسلسل الاختيار، وتستعرض "الوطن" موعد عرض الحلقات المجمعة.

موعد عرض الحلقات المجمعة من مسلسل الاختيار

تعرض الحلقات الثلاثة الأخيرة المجمعة وهما الحلقات 28 و 29 و30، من مسلسل الاختيار في الساعة 7:30 مساءً.

مسلسل الاختيار من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.