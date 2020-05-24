حفل تكريم للعاملين بـ"عزل إسنا" في أول أيام عيد الفطر

نظمت إحدى شركات الخدمات، بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، حفل تكريم للعاملين بمستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وقام وفد الشركة بتوزيع الهدايا على العاملين في حضور الدكتورة إلهام محمود، مدير المستشفى، موجهين الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على المجهود المبذول والذي كان من نتيجته ارتفاع أعداد التعافي في الفترة الأخيرة.

من جانبها، أشادت مديرة المستشفى بتنظيم الاحتفالية التي تتوائم مع إجراءات رفع الحالة المعنوية لجميع العاملين، مؤكدةً على بذل المزيد من الجهود لزيادة معدل الارتفاعات حتى تنتهي الأزمة والجائحة قريبًا.