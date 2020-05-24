محمد رمضان: "البرنس" أهم مسلسل في مسيرتي.. وردود فعل الناس عظيمة

قال الفنان محمد رمضان إن مسلسل "البرنس" كانت عبارة عن مباراة عظيمة ضم فريق عمل موهوبين جدا والمخرج محمد سامي كان حريض على إتاحة مساحة أمام كل ممثل يستطيع من خلالها إظهار جزء من إمكانياته، "الممثلين دول جواهم أد اللي انتو شوفتوه وأكتر، والحمد لله ربنا وفقنا في اختيار فريق عمل متكامل فنيا وإنسانيا، وتحط تحت إنسانيا خطوط كتيرة".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن كواليس المسلسل عبارة عن كواليس عائلة، أسرة فنية على قلب رجل واحد هدفهم ظهور مسلسل يسعد الجمهور العربي يكون المسلسل الأهم في مسيرة كل الفنانين المشاركين، "كلنا اجتمعنا على نفس الإصرار والهدف، ان يكون مسلسل اهم مسلسل في مشوارنا مش في السيزون بس".

وأشار إلى أن ردود الفعل حول المسلسل كانت عظيمة ونهاية غير متوقعة وسعيدة لكل الجمهور المصري والعربي، يرجع الفضل للمخرج محمد سامي والذي غزل لهذا السيناريو العظيم.