بعد إعدامه في "البرنس".. أحمد زاهر يحتضن محمد رمضان: "مسامح فتحي"

نشر الفنان أحمد زاهر، مقطع فيديو من تصوير مسلسل "البرنس"، مع الفنانين محمد رمضان ونور، والمخرج محمد سامي، بعد الانتهاء من تصوير الحلقة الأخيرة بالمسلسل، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

وعلق زاهر، مازحًا على إعدام شخصية "فتحي"، التي كان يجسدها في المسلسل، بعدما قتل زوجته "روجينا" وشقيقه "ياسر"، بسبب خيانتهما له: "بعد ما اتعدمت ندمت وجيت أبارك لأخويا رضوان".

واحتضن أحمد زاهر، الفنان محمد رمضان، الذي كان يجسد شخصية "رضوان البرنس"، ليرد رمضان: "أنا مسامح فتحي".

كما مازح أحمد زاهر الفنانة نور، حيث كانت تجسد شخصية "علا"، وهي الفتاة التي رفضت الزواج منه، وفضَّلت عليه أخاه "رضوان البرنس".