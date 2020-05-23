روجينا تكشف موقفا طريفا مع محمد رمضان بسبب "المعلمة فدوى"

علقت الفنانة روجينا، على تجسيدها شخصية "المعلمة فدوى"، وهي تاجرة مخدرات، في مسلسل "البرنس".

وقالت روجينا، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، على قناة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "هي مغرورة وواثقة من نفسها، وحلوة أوي بمواصفاتها، وتعبتني أوي، ولما جالي أول 10 حلقات، قفلت على نفسي 10 أيام من غير ما أنزل، بذاكر وأقفل على نفسي في الأوضة، وأقولها بصوت عالي وواطي ومتوسط، لأنها بعيدة عني".

وأضافت: "لما كنت بعمل مشهد الخناقة مع محمد رمضان، كان لها قعدة معلمين، وسألني عنها، قال لي يخربيت عقلك ازاي جبتيها، لأني لبست الشخصية، فدوى لبستني فترة من الفترات".