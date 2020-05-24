وفاة مصري في السعودية متأثرا بإصابته بكورونا

توفي أحد أبناء محافظة دمياط متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، وتم دفنه في الساعات الأولى من صباح اليوم بالمملكة بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

ووفقا لأحد أهالي بلده الذي رفض ذكر اسمه لـ"الوطن"، فإن الشاب المتوفى يدعى "هشام.ا" محاسب بإحدى الشركات بالسعودية، في العقد الرابع من عمره وكان يمتاز بالأخلاق الحميدة وعمل الخير أصيب بالفيروس فجأة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي وبعد تحسن حالته خرج من غرفة العناية ليحدث له انتكاسه مجددا يدخل على إثرها العناية مجددا ويتوفى متأثرا بإصابته كما أن المتوفى أب لطفلين وتعيش أسرته بمسقط رأسه في دمياط.