صور.. رئيس جامعة حلوان يشارك المصريين العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر

شارك الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اليوم أبناء مصر الموجودين بالحجر الصحي بمقر مبنى المدينة الجامعية بالمطرية التابعة لجامعة حلوان، فرحة عيد الفطر المبارك، نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار حرص جامعة حلوان على إدخال البهجة والسرور ورفع الروح المعنوية للمصريين العائدين من الخارج بعد استقبال الفوج الأول منهم فجر يوم الخميس الماضي.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، تم توزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال الموجودين مع ذويهم فى الحجر الصحى وقد أطفى ذلك جوا من المرح والبهجة عليهم.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن الجامعة تحاول تخفيف الضغط النفسى على العائدين خلال فترة الحجر الصحي من خلال مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك.

وأعدت إدارة جامعة حلوان من قبل عند استقبالهم هدايا للعائدين تتضمن مجموعة من الأدوات الطبية الوقائية وهدايا للأطفال إلى جانب توفير وسائل الترفيه وألعاب للأطفال وغرف مزودة بشاشات تلفزيونية مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية والوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأعرب أفراد الفوج الأول عن سعادتهم لاهتمام إدارة الجامعة بهم وأشاد المصريون العائدون من الخارج بحرص الجامعة على تذليل الصعوبات كافة منذ وصولهم إلى المدينة الجامعية.