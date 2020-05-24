نزل الطود: لدينا 127 حالة شفاء من كورونا.. "نحن الأعلى في مصر"

قال الدكتور وليد محمد، مدير نزل الطود جنوب محافظة الأقصر، إنه منذ استلم مهمته عقد اجتماعا مع فريق العمل وحرص على اتباع إجراءات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصري: "أكدت على العاملين، رفع الحالة النفسية والمعنوية للمرضى واكتشفنا أن العلاج النفسي له تأثير كبير جدًا مع العلاج الدوائي، وحرصنا على رسم الابتسامة على وجوه النزلاء بمناسبة صلاة العيد".

وأردف: "احضرنا سماعات وشغلناها في الساعة الخامسة فجرًا بتكبيرات العيد، وحافظنا على التباعد الاجتماعي، ووزعنا ورود وفواكه ومياه وعصير وجعلنا الناس يشعرون أنهم مع أحبائهم وأنهم ليسوا بمرضى، ولدينا 13 حالة شُفيت من كورونا اليوم، وعموما فنحن أعلى نسبة شفاء بمصر وشفي لدينا 127 حالة".