أمال ماهر تطلب الدعاء لرجاء الجداوي

طلبت المطربة آمال ماهر عبر حسابها الخاص بتويتر من جمهورها الدعاء للفنانة رجاء الجداوي بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا قائلة "دعواتنا للفنانة الجميلة ⁧‫#رجاء_الجداوي‬⁩ ربنا يعفي عنها وتقوم بالسلامة وتعدي الأزمة دي على خير دعواتكم ربنا يبعد عنها وعنا المرض والبلاء".

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.