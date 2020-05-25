"الصحة العالمية": 110 آلاف إصابة جديدة في العالم خلال يوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم، تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، خلال يوم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت إحصائيات منظمة الصحة العالمية المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن حصيلة الإصابات بكورونا المستجد ارتفعت بواقع 109885 حالة جديدة لتصل إلى 5206614.

وأشارت بيانات المنظمة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 5625 حالة جديدة ليصل إلى 337736 حالة.

من جانبها، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 26 ألفا و229 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و622 ألفا و114 حالة.

وأوردت المؤسسة الصحية الأمريكية، أن عدد الوفيات من جراء مرض "كوفيد 19" زاد 1047 ليصل الإجمالي إلى97049 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض "كوفيد-19" حتى الرابعة مساء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، أمس، أعلى مقارنة بالأرقام المسجلة في اليوم السابق.