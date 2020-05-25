بـ"الأصل مصري".. تامر حسني يبدأ حفل عيد الفطر

أحيا الفنان تامر حسني حفل عيد الفطر المبارك، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، وجرى بث الحفل على قناة "ON E".

وخلال الحفل، عرض تامر حسني فيديو كليب لأغنية "وأنت معايا" التي يغني فيها "ديو" مع الشاب خالد للمرة الأولى، كان ذلك بمثابة مفاجأة منه لجمهوره في عيد الفطر، وغناها بطريقة مختلفة عن التي طرحت بها في ألبوم "عيش بشوقك".

وشارك في الكليب بالغناء المطرب المغربي عبدالفتاح المغربي، والمطرب التونسي بالطي، وأخرج الكليب سعيد الماروق.

وبدأ تامر حسني الحفل على أغنية "الأصل مصري"، ووجه كلمة لفرقته الموسيقية: "طبعا أنتم وحشتكوا الحفلات.. إن شاء الله هنرجع أحسن من الأول".

وبعدها غنى تامر حسني أغنية "حلو المكان" وهي من فيلمه الأخير "الفلوس"، ليشير إلى الأهرامات ويقول: "مفيش أعرق من المكان دا كدة"، ويقوم بعدها بغناء "عينيا بتحبك"، و"بعيش".